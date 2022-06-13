Поймали на месте: 32-летний педофил задержан сразу после полового акта с 9-летней девочкой

В Ивановской области задержан 32-летний местный житель: его поймали сразу после того, как он надругался над 9-летней школьницей. Происшествие случилось в городе Родники, сообщили в МВД по Ивановской области.

Злоумышленник напал на девочку возле местного пруда. Крики жертвы услышали очевидцы и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники разделились, чтобы не потерять преступника.

Первым педофила заметил сержант полиции и тут же задержал его. Далее подозреваемого передали сотрудникам Следственного комитета. По данному факту возбудили уголовное дело.