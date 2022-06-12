Ревнивый муж три дня держал любовника жены на цепи: Потерпевший провел эти дни в подвале

Криминальная драма разыгралась весной 2022 года в Тольятти. Ревнивый муж вместе с приятелем похитили и заперли в подвале любовника жены. Об этом сообщает "Комсомольская Правда". Похищенного держали на цепи в подвале, избивали и вымогали крупную сумму денег.

Все произошло весной 2022 года. 39-летний мужчина трудился прорабом в Санкт-Петербурге. Он познакомился с 41-летней женщиной. Это была любовь с первого взгляда. Не смущало мужчину даже то, что его избранница была замужем. Они решили вместе сбежать в Тольятти.

Свой план они осуществили и перебрались в Самарскую область. Вот только радовались своему счастью не долго. В Тольятти объявился обиженный муж и назначил сопернику встречу, чтобы поговорить по-мужски.

Однако разговора не было. Супруг приехал с приятелем. Они скрутили приехавшего пообщаться мужчину, затолкали в машину и привезли на территорию загородного дома. Там его связали веревками и посадили на цепь в подвале.

Три дня похитители издевались над своим пленником и избивали деревянной палкой. Постепенно злость из-за ревности сменилась меркантильными требованиями и жаждой наживы. В итоге потерпевший написал на имена похитителей расписки более чем на 250 тысяч рублей.

В итоге потерпевшего отпустили. Как только он пришел в себя, то сразу же направился в полицию. Он смог описать злоумышленников, которых в начале июня 2022 года задержали.

"С места происшествия изъяты металлическая цепь, скотч, деревянная палка, веревки, расписки потерпевшего на общую сумму 252 тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как выяснилось, оба похитителя работали таксистами и ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.