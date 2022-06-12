Отожгли по полной: В коттедже в Казани вспыхнул коттедж, где отдыхали 20 человек

Утром 12 июня в казанском посёлке Салмачи загорелся коттедж. В большом двухэтажном здании в это время отдыхала компания молодых людей из 20 человек, передает «Татарстана-24».

Она арендовала коттедж, в котором также есть сауна. По словам отдыхавших, в эту ночь они использовали парную. На момент происшествия в сауне никого не было: все 20 человек успели покинуть здание и вызвать пожарных. Причину возгорания они назвать не смогли.

Площадь пожара составила около 60 кв. метров. Причина случившегося выясняется. По одной из версий, там произошел перекал печи.