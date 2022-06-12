Некультурные гости: Трое иностранцев избили и изнасиловали двух молодых девушек на дамбе

В Санкт-Петербурге арестовали трех граждан Узбекистана. Они подозреваются изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух молодых девушек.

Об инциденте стало известно от одной из потерпевших. Она заявила, что их с подругой изнасиловали на кронштадтской дамбе в Финском заливе. Позже их госпитализировали с травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемых арестовали по 1 августа текущего года. Материалы рассматривались в закрытом режиме, передает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.