Хочешь, я тебя прям здесь зарежу?: в городском автобусе за руку поймали пожилого извращенца

В Самаре в городском автобусе №67 жители поймали за руку пожилого извращенца. Кадры появились в социальных сетях и вызвали бурные дискуссии. На видео слышится такой монолог:

"Хочешь я тебя прям здесь зарежу? Просто не хочется из-за такого ***** сидеть".

Сообщается, что лысый пожилой мужчина в общественном транспорте начал трогать за пятую точку молодую девушку. И в какой-то момент вмешался молодой парень, а на помощь ему пришел мужчина, а следом и еще один.

В конце концов мужчина сошел на остановке под смачный пинок от заступников девушки.