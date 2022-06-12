Пьяные девушки в Казани учинили в кафе дебош, не сумев расплатиться за пиццу

Пьяный дебош учинили две молодые особы в Казани в кафе на улице Батыршина. Подруги зашли в кафе, чтобы купить пиццу. Но денег на то, чтобы оплатить заказ, не хватило. Вот тогда они и начали вести себя агрессивно.

Поначалу требовали от продавца скидку, потом потребовали, чтобы пиццу им отдали бесплатно. Но продавец на условия вымогательниц не соглашался.

Тогда одна из девиц схватила терминал оплаты, разбила его и выбросила на дорогу.

На место прибыли сотрудники ГБР. Они задержали лишь одну участницу конфликта, вторая уже успела убежать.

На обеих работники кафе написали заявление в полицию, сообщает "Татарстан-24".