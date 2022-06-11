Татарстан простился с гвардии старшим сержантом Денисом Исаевым, погибшим на Украине

Сегодня, 11 июня, в селе Новое Чекурское в Татарстане прошло прощание с погибшим на Украине гвардии старшим сержантом контрактной службы Денисом Исаевым.

Денис вырос практически без родителей. Матери не стало, когда ему было 5 лет, а в подростковом возрасте он потерял и отца. Мать, отец и трагически погибшая сестра Исаева похоронены на Новочекурском кладбище.

Денис родился в Ульяновске, но односельчане изъявили желание похоронить героя рядом с его родными. Денис проходил службу в 31-ый отдельной десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. У него осталась жена, дочь и сын.