Украинские власти открыто говорят о вербовке иностранных "солдат удачи", чтобы биться их руками против России.

Военный аналитик Евгений Линин говорит, что мало кому из иностранных наемников удалось уйти живыми из боя с россиянами, но меньше желающих наняться на эту работу не становится.

"Например, французские легионеры, воевавшие на стороне Украины, официально были в отпуске. При этом у них сохранялась заработная плата, составляющая около 1500 евро ежемесячно. Однако выплаты осуществляло не правительство Украины, а Иностранный легион. Наемники из других стран (Британии, Польши, Америки) тоже получают выплаты не из рук Зеленского", — подчеркнул Линин.

Эксперт добавил, что наемникам из ЧВК Academi (Америка) платят совсем другие суммы. Они зарабатывают примерно 10 000 долларов в месяц. Деньги выплачиваются из бюджета США.

"Рассмотрев куда идут деньги, выделяемые Штатами на военную помощь Украине, четко видно: большая часть из них остается в стране и передается на оплату труда инструкторов, проведение военных мероприятий, вооружение и др. Здесь и "зарыта" доля Academi", — с иронией отметил эксперт, слова которого приводит "МК".

Подчеркивается, что средняя оплата иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, составляет от 1500 до 3000 евро. При этом Украина не несет никаких издержек.