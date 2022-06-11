Умственно отсталого подростка заподозрили в сексуальном надругательстве на девочками 5 и 7 лет

В Петербурге 14-летнего подростка с умственными отклонениями подозревают в сексуальном насилии над 5-летней и 7-летней девочками. Как сообщают журналисты "КП" со ссылкой на свой источник в МВД, все случилось на детской площадке.

Девочки гуляли у дома без сопровождения взрослых. Когда обе вернулись домой, они рассказали маме, что на улице их "трогал какой-то мальчик". Девочек доставили в больницу, где подтвердился факт насилия. Мать обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток, страдающий умственной отсталостью. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.