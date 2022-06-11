В Татарстане попрощались со старшим сержантом Хусаиновым, погибшим на Украине

В Татарстане попрощались с уроженцем Буинского района, старшим сержантом Исламдином Хусаиновым. Военный погиб в ходе спецоперации на Украине.

Траурная церемония прошла в деревне Черки-Кильдуразы.

Исламдин Хусаинов был старшим сержантом, служил по контракту. Проститься с ним пришли глава района Ранис Камартдинов, военный комиссар Буинского и Дрожжановского районов Радик Тухфатуллин, сослуживец покойного, его сестра и десятки незнакомых людей, которые хотели выразить почтение и уважение подвигу воина.