Сможет все и больше: Глоба пообещал одному знаку Зодиака невероятное везение во всем с 15 июня

Советский и российский астролог, основатель собственной академии астрологии, Павел Глоба назвал один знак Зодиака, которому откроется широкий коридор возможностей с 15 июня 2022 года. Звезды расположатся максимально благоприятно для него, а потому почти две недели будет, чтобы успеть сделать как можно больше - другой такой период фантастического везения наступит еще не скоро.

Близнецы

Близнецам с 15 июня стоит подготовиться к масштабным переменам. Влияние Венеры принесет романтические настроения, и многие Близнецы качественно изменят личную жизнь: одинокие смогут встретить свою судьбу, семейные- улучшат отношения в паре, любовь заиграет новыми красками, даже если она имеет стаж в несколько десятилетий.

С финансами во второй половине первого летнего месяца повезет: Близнецы получат повышение, премию, прибавку, смогут выиграть в лотерею, если, конечно, не поставят на кон все имеющиеся сбережения. Глоба советует не рисковать. Но деловые контракты и сделки будут удачными, можно смело подписывать договоры.

Близнецам откроется правда: они узнают некую важную информацию, которая поможет эффективно противостоять недоброжелателям и врагам.

В конце месяца Глоба советует Близнецам отправиться на отдых: на море, на дачу, за город - куда угодно, лишь вы вовремя восстановить энергетический баланс.