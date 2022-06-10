билайн посчитал, как Иннополис отметил день рождения

Мобильный оператор билайн проанализировал, как накануне самый молодой город России отметил свое семилетие. Так, по внутренним данным компании, 9 июня абоненты билайна в ИТ-городе скачали около 2,4 тысячи ГБ интернет-трафика. Такого объема хватит, чтобы выложить более 2 миллионов фотографий, прослушать около 700 тысяч музыкальных треков или отправить почти 150 тысяч коротких видео.

Пиковый период интернет-активности пришелся на промежуток с 22:00 до 23:00 – во время выступления хедлайнера праздника и праздничного салюта, когда жители и гости Иннополиса делились впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах. Второй пик интернет-активности был во время показательных полетов авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Между тем, за 2021 год абоненты билайна в Иннополисе в общей сложности скачали около 276 тысяч ГБ мобильного интернет-трафика. Таким образом клиенты оператора за год стали использовать на 85% больше интернета без потери качества и скорости. Самым «качаемым» днем недели, в который жители и гости города наиболее активно серфят в сети, является пятница.