Чтобы я, здоровый мужик, дома сидел?: отец пятерых детей из Татарстана пошел добровольцем на Украину

Отец пятерых детей, 34-летний Александр Мельников отправился добровольцем на Украину. По словам жителя Альметьевска, семья его полностью поддержала и поняла его решение.

"Жена сказала: "Решил – значит, езжай". Я тебя поддержу". Родители, конечно, переживают. Но отговаривать не стали. Только попросили: "Вернись живым и здоровым. Нам большего не надо". Мои деды воевали. И чтобы я, здоровый мужик, дома сидел, все по телевизору смотрел, как убивают мирных жителей? Для меня это не вариант", - прокомментировал Мельников, его цитирует "Татар-Информ".