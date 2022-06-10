Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?

Недавно стало известно, что компания Макдональдс продала свой бизнес в России новому владельцу. А купленные франшизы стали частью новой компании. Уже сегодня, 10 июня, все 19 заведений в Татарстане закрылись на ребрендинг, где изменения коснутся в основном названия и логотипа.

“Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков - российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название”, - сообщил собеседник ТАСС.

Вчера, узнав, что Макдональдс работает последний день, людей было там очень много. Настолько, что работники на кухне просто зашивались. То бургер не тот выдадут, то напиток не тот нальют. Такого ажиотажа в этом заведение давно видать не было, глядя на то, как сотрудники растерялиcь от потока хлынувших посетителей. Разве что такое было в тот день, когда сообщили, что Макдональдс уходит навсегда из России.

Оказывается некоторые казанцы услышали, что из меню уберут Биг Тейсти и Биг Мак, и побежали насладиться любимыми бургерами в последний раз. Другие же решили использовать свои бонусы, которые копили. Мол, вдруг сгорят, а потратить не успели.

“Я пришла поесть Биг Тейсти. Говорят именно два этих бургера больше не будут готовить”, - ответила девушка.

“Надо бонусы потратить, кто его знает, сейчас приложение перезапустят и все сгорит”, - сказала жительница Казани, делая заказ.

Редакция Prokazan.ru решили узнать, что сегодня происходит в Макдональдс, начались ли изменения, и что казанцы думают о новом логотипе заведения?

Подойдя к Макдональдсу, стало ясно, что работа ведется полным ходом. С одной стороны уже снимают буквы. Зонты и столы, за которыми буквально вчера сидели люди, сложены и собраны.

А на двери написано сообщение.

“Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети”, - сообщает администрация предприятия.

Что удивительно, ни сообщение о временном закрытие в СМИ и социальных сетях, ни работники, снимающие буквы со здания, не смутили казанцев. Люди, как ни в чем не бывало, все также идут к дверям любимого заведения.

Помимо этого сняли также уже и рекламу о наборе сотрудников с дверей в ближайшем метро, которая висела там еще пару дней назад. А приложение с утра запустило обновление.

"Цветовая гамма просто ужас"

Новая сеть ресторанов быстрого питания буквально позавчера сообщили, что определись с новом логотипом, который уже успел навести шумиху среди россиян. Не успела компания показать логотип, как отечественный Макдональдс уже обвинили в плагиате, а люди ужаснулись.

Так, известный дизайнер Борис Шпаковский в разговоре с Лента.ру раскритиковал выбранные цвета и назвал логотип незапоминающимся, так как ему не хватает «фишки».

“Сочетание зеленого и красного вызывает самый большой вопрос. Это неаппетитный цвет. Раньше он был яркий и привлекательный, вызывал яркие эмоции. Зеленый и красный по отношению друг к другу контрастные цвета, их нельзя вместе сочетать”, - рассказал он изданию.

Так что же там такое изображено?

Логотип представляет из себя две оранжевые палочки, которые по задумке символизируют картошку фри, а красный круг — бургер. И все это на зеленом фоне, который ассоциируется с качеством обслуживания. Хотя смысл прослеживается весьма трудно. Вообщем, если бы не объяснили, никто бы и не понял задумку. А вот что действительно можно увидеть, если посмотреть внимательно, так это букву М. Так как называться ресторан будет, судя по приложению, "Мой Бургер".

“Сам знак довольно избитый. Я думаю, над ним надо было подольше поработать, вложить в него какой-то смысл, метафору, а не просто буквочку "М" использовать с кружком. Можно найти кучу брендов с очень похожим знаком”, - добавил дизайнер.

Фото: пресс-служба ООО «Система ПБО» / РБК

К такому же мнению пришли и большинство опрошенных казанцев. Они посчитали, что логотип не продуман до конца. Однако ходить люди не перестанут, так как будут знать, что это бывший Макдональдс.

“Видна буква М, цветовая гамма просто ужас. Могли бы уж совсем изменить все и уйти от Макдональдса”, - прокомментировала девушка.

“Во-первых, цвета совсем неаппетитные. Не вызывают чувства голода и счастья, скорее наоборот. Если бы я не знала, что там Мак, то не зашла бы даже”, - ответила другая девушка.

“Столько талантливых людей в стране. Могли бы уж объявить конкурс, чтобы получилось что-то уникальное. Пристали к этой букве М”, - отметил казанец.

Другие же казанцы не стали даже размышлять, сказав просто и лаконично, что ушли с российского рынка и ладно, мы ничего не потеряли.

“Все равно как-то. Был он, остался ли. Люди будут ходить до тех пор, пока еда и сервис будет на том же уровне или станет лучше. Если изменения сработают отрицательно, значит закроют”, - сказал мужчина.

Изменения уже запущены, а нам остается смотреть, как создают новое заведение быстрого питания. Может быть не все будет так плохо, как предполагают казанцы. Одно ясно точно, если меню и вкус картошки и бургеров не изменится, люди ходить будут также, как и сейчас. Ведь период, когда россияне бежали попробовать популярную еду из Америки, с радостью восклицая Макдональдс, как что-то невероятное, давно в прошлом. Сейчас же это заведение стало лишь удобным местом для перекуса.