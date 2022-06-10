Мужчина заколол отверткой своего политического оппонента, не сойдясь во мнении

В Бурятии между односельчанами возникли жесткие политические разногласия. Во время общего застолья мужчина заспорили о политике, Украине, США, Путине и других острых вопросах.

Стало понятно, что мужчины имеют разные политические взгляды, и тогда 59-летний ранее судимый мужчина заколол отверткой 62-летнего оппонента. Потерпевший умер, поскольку острие отвертки попало ему прямо в сердце..

"В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы", - сообщили в Следкоме.