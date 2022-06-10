Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после того, как Путин высказался о Петре I

Президент Финляндии Саули Ниинистё, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил запланированный ранее ужин с королем Швеции Густавом XVI, сообщает издание Daily Mail.

Это случилось почти сразу после того, как российский лидер Владимир Путин высказался о наследии царя Петра. Это случилось на встрече главы государства с молодыми предпринимателями.

Путин отметил, что Петр, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал.

"Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.

Уже через несколько часов после этого политического посыла финский лидер улетел в Хельсинки, отменив ужин со шведским королем.

Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, но Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки.