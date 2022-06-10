IT-директор Банка ЗЕНИТ: переход на российский софт находится в продвинутой стадии

Об этом заявил Директор по информационным технологиям Банка ЗЕНИТ Станислав Тульчинский в ходе дискуссии на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие было посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. Организатором выступило издание CNews при поддержке Минцифры России.

В своем выступлении Станислав Тульчинский рассказал об основных задачах, которые стоят перед ИТ вне зависимости от бизнес-стратегий. В первую очередь это импортобезопасность, импортонезависимость, импортозамещение и сохранение работоспособной команды. Он отметил, что необходимо правильно расставить приоритеты и создать план поэтапного перехода на системы и сервисы отечественных разработчиков.

«Сегодня в динамично изменяющейся ситуации организациям необходимо максимально выгодно, гибко и без шаблонов распорядиться имеющимися ресурсами. Особое внимание стоит уделить сохранению команды. Так самые креативные сотрудники смогут уловить сигналы рынка и использовать их для развития компании с наименьшими затратами», — добавил Станислав Тульчинский.

В ходе «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» эксперты рассказали о применении новейших технологий цифровой трансформации и о реальных преимуществах, которые заказчики получили от их внедрения.