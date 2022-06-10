Украинские власти признали, что ВСУ теряют каждый день от 100 до 200 военных убитыми

Нежелавшие озвучивать реальные потери украинские власти вынужденно признали, что ВСУ несут огромные потери.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл число украинских военнослужащих, ежедневно погибающих в ходе начатой Россией спецоперации.

По его словам, Украина в день теряет от 100 до 200 военных убитыми.

Причиной таких существенных потерь Подоляк считает "отсутствие паритета между возможностями сторон". И добавил, что Украине срочно нужны западные артиллерийские системы и 300 реактивных систем.