Поезд сбил 15-летнюю, а насильнику, жертва которого убила себя, дали условно:Главное на утро 10 июня

Утренний дайджест поведает об актуальных событиях.

ПОГОДА

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ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Василий, Дмитрий, Елена, Захар и Игнатий.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», которая включила в себя различные мультипликационные мастерские на базе мультстудии ГУКФ. Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союзмультфильм».

Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко» (1936), он был черно-белым.

В 1960-1970-х годах выходит созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами: «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие.

За время существования студии создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили более четырёхсот международных фестивальных призов и наград.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 10 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают преподобного Никиту Халкидонского.

Что нельзя делать

В народе же 10 июня называют Никитой Гусятником. По поверьям, он охраняет именно гусят, оберегая их от орлов, ястребов и прочих хищников. В их числе и люди. Тот, кто решит отведать гусятины в этот день, будет жестоко наказан.

Нельзя 10 июня ругать и человеческих детей. Причем не только своих, но и чужих. В противном случае можно оказаться на их месте — беззащитным и немощным.