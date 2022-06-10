Легко: Глоба назвал два знака Зодиака, которые в середине июня смогут изменить свою судьбу

В середине июня 2022 года планеты займут особый порядок, при котором усилится влияние Марса на два знака Зодиака. Под влиянием это планеты люди смогут не только воплотить самые амбициозные планы, но и в корне могут изменить свою судьбу, если не упустят такой шанс, считает советский и российский астролог Павел Глоба

Овен

Овен сам по себе амбициозен, и с середины июня под влиянием Марса может даже стать несколько агрессивным. Тут важно направить энергию не на ссоры с близкими или коллегами, а в дело: в этом случае за какие-то две недели Овен сделает большой карьерный прорыв, сможет укрепить свои финансовые позиции, примет некое важное решение, которое изменит его судьбу.

Вероятно, считает астролог, это будет решение о переезде, о смене окружения, профессиональное решение.

Водолей

Водолей под влиянием Марса станет более решительным, появятся новые планы, о которых ранее и подумать было страшно. Тем не менее, с середины июня воплотить их Водолею будет не просто под силу, это будет очень легко, считает Глоба.

Представителю знака важно не отказываться от новых предложений - они принесут долгожданные изменения, а также сделать все, чтобы искоренить рутину в жизни: пусть каждый новый день будет у вас проходить иначе, чем обычно.