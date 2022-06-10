Полковник Баранец заявил, что против Зеленского генералы ВСУ могут организовать госпереворот

На Украине растет вероятность госпереворота. И чем хуже положение войск ВСУ, тем выше риск, что генералы армии попытаются сместить с поста Владимира Зеленского.

Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец в беседе с ОСН.

По его словам, украинские офицеры открыто критикуют Киев, складывают оружие и сдаются в плен. На фоне этого власти принимают жесткие меры в отношении бунтующих солдат.

Также ситуацию ухудшает то, что Зеленский делает одни заявления, а его окружение, в том числе генералы, делают совершенно другие заявления, отметил Баранец.

"Переворот вызревает вот из таких высказываний, действий, из репрессии власти в отношении армии. Военный переворот провоцируется самим Зеленским", — высказал мнение полковник.