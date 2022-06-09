билайн назвал самые «говорящие» и «качающие» локации Иннополиса

В день рождения самого молодого города России мобильный оператор билайн проанализировал цифровую активность абонентов, которые проживают или приезжают в Иннополис*. Всего с начала 2022 года жители и гости ИТ-града уже успели скачать более 108 Терабайт трафика и наговорить на 16 тысяч часов.

При этом, согласно внутренним данным билайна, цифровая активность жителей Иннополиса возрастает с наступлением весны. Так, наибольшее количество потраченного мобильного интернет-трафика приходится на март 2022 года – свыше 30 тысяч Гигабайт. Между тем, в среднем за месяц в ИТ-городе расходуется около 27 тысяч Гигабайт.

Что касается голосового трафика, то и здесь с приходом теплых дней наблюдается положительная динамика. За апрель этого года жители и гости Иннополиса проговорили по сотовой связи более 4,2 тысячи часов (против 3,9 тысячи часов в январе). Однако, можно отметить, что в целом среди жителей города наблюдается тенденция к снижению популярности телефонных разговоров: например, за апрель 2021 года они наговорили почти на 7 тысяч часов.

Кроме того, в билайне рассказали, какие городские локации можно назвать самыми «говорящими» и «качающими». Так, наибольшее количество интернет-трафика тратится в жилом районе Иннополиса – вблизи мэрии ИТ-города и образовательных учреждений (Школа Иннополис и Лицей Иннополис) – 45 тысяч Гигабайт с начала года. В то же время, по данным оператора, больше всего любят поговорить в Университете Иннополис – более 6 тысяч часов.

«Поздравляю самый молодой и технологичный город страны с семилетием! С каждым годом Иннополис и его жители открывают что-то новое, развивая себя и развивая Татарстан. И несмотря на такой еще юный возраст для города, у Иннополиса уже достаточно большая и интересная история. билайн всегда рядом, готов помочь компаниям в развитии, а жителям – в стремлении становиться лучше. Так, в прошлом году в короткие сроки сумели развернуть в Иннополисе новую сеть фиксированного широкополосного доступа в интернет. И уже сейчас мы подключили сотни семей к высокоскоростному домашнему интернету, благодаря которому жители города могут комфортно выполнять рабочие задачи и скрашивать свой досуг, пользуясь онлайн-сервисами», – отметил директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

*Данные за 2021 г. и январь – апрель 2022 г.