В Татарстан идет холодный атмосферный фронт: все изменится к выходным

В Татарстане не стоит ждать жары в предстоящие выходные, поскольку на республику надвигается холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой не только прохладу, но и дожди, а теплеть, считают синоптики, начнет только в начале следующей недели.

В пятницу, 10 июня, ночью существенных осадков не ожидается, будет плюс 9−14 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, потеплеет до 21−26 градусов.

В субботу, 11 июня, под влиянием холодного атмосферного фронта в республике прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны грозы. Ночью прогнозируют 10−15 градусов выше нуля, днем — 20−25 градусов.

В воскресенье, 12 июня, в ночные часы может быть небольшой дождь, температура понизится до плюс 8−13 градусов. Днем Татарстан окажется под влиянием северного антициклона в холодной воздушной массе, осадки маловероятны, будет не теплее 15−20 градусов.

Но уже 13 и 14 июня осадков не обещают, и станет теплее: днем - до 24-26 градусов тепла.