Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с Кредитной СберКарты

Клиенты, оформившие Кредитную СберКарту, смогут снимать деньги без комиссии в течение 30 дней с даты подписания договора.

Кредитная СберКарта — самая выгодная на рынке. Сбер сохраняет длинный беспроцентный период, 120 дней, бесплатное обслуживание и одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории Здоровье и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, 27,8% на все остальные операции, включая снятие наличных.

Теперь обладателям Кредитной СберКарты доступна ещё одна опция — снятие наличных без комиссии. Отметим, что на обналичивание кредитных средств не распространяется льготный период.

Новая опция выгодна тем клиентам, кому срочно нужны наличные и тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Во втором случае можно снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и погасить дорогую кредитку.

Для оформления СберКарты не обязательно приходить в офис. Её можно заказать с доставкой в 18 городах (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Челябинск).

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин:

«Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия по нашим продуктам. Кредитная СберКарта имеет колоссально длинный беспроцентный период и её можно использовать в качестве рассрочки, POS-кредита, а новая акция на снятие наличных без комиссии в первые 30 дней поможет клиентам закрыть другие, менее выгодные кредиты».