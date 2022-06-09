Автомобиль управделами президента наехал на пешехода на переходе в Москве

Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Сретенка в районе дома 19 автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ДТП участвовал автомобиль с мигалкой и с правительственными номерами, который может числиться за Государственной думой.

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА "Новости" факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы, отметив, что пострадавший пешеход отправлен в больницу.