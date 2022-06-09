В Татарстане власти создали штаб по обеспечению кибербезопасности

В Татарстане создан специальный штаб по обеспечению кибербезопасности. Об этом говорится в постановлении, подписанном руководителем республиканского правительства Алексеем Песошиным.

Данное решение приняли в соответствии с указом президента о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. В частности, в задачи штаба будут входить обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных хакерских атак и оперативное реагирование на прочие компьютерные инциденты.

Главой новой организации назначен министр цифровизации Татарстана Айрат Хайруллин.

За один только май текущего года количество хакерских атак на сайты госорганов в Татарстане выросло в 40 раз.