В Казанском Кремле высказались об идее сделать льготным проезд для студентов в Татарстане

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова высказалась об идее сделать льготным проезд для татарстанских студентом. С таким предложением ранее выступил министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Он предложил найти возможности и снизить стоимость поездки для студентов до 21 рубля.

"Если профильный министр об этом заявил, очевидно, у него есть какие-то разработки. Вы знаете, что этот вопрос мы неоднократно поднимали, подключены вузы к этой работе, выделены гранты для студенческой молодёжи, которая нуждается в этом, потому что вопросы обеспечения грантами и возможности предоставить бесплатного проезда исходят из категоричности. То есть, это работа профильных министерств, но если министр об этом заявил, значит, он уже ведёт какую-то работу в этой части", - отметила Галимова.