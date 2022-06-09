В Казани полицейские задержали молодого парня, пытавшегося продать наркотики

Экипаж ППС УМВД по Казани в поселке Вознесенье задержал молодого парня. 21-летний уроженец Спасского района вел себя подозрительно. И в ходе личного досмотра подозрения стражей порядка подтвердились: у молодого человека при себе обнаружился пакет с веществом светлого цвета. В рюкзаке нашли сверток, внутри которого было 18 таких пакетиков.

Экспертиза установила, что исследование вещество содержит в составе наркотическое средство N-метилэфедрон массой 8,87 грамма.

"Задержанный уже был ранее судим. Он сознался в содеянном. Молодой человек признался, что приобрел и хранил наркотическое вещество с целью последующего сбыта. Он рассказал, что успел оборудовать еще 14 тайников с наркотическими веществами по всему городу и показал их местонахождение. Общая масса изъятого из тайников наркотического вещества составила еще 7,13 грамма", - сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".

А в Казани с 1 по 27 июня проводится антинаркотический месячник "Жизнь без наркотиков", сообщить о фактах противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, граждане могут сообщать по телефонам 02 и 112, на телефон доверия МВД по РТ: +7(843)291-20-02, а также в дежурную часть отдела полиции по месту жительства.