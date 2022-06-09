Завод Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде самим уволиться за шесть окладов

Концерн Volkswagen предложил своим работникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться. Об этом сообщает "Ъ".

В качестве вознаграждения за уход по собственному желанию автопроизводитель предложил 200 сотрудникам контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ выплатить шесть окладов в случае подачи заявления до 17 июня, и пять окладов — до 29 июня.

Также компания предложила увольняющимся финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца текущего года.

С марта производственная площадка находится в простое. Под санкции группа ГАЗ попала еще в 2018 году, но действовали отсрочки, и окончательно лицензия была приостановлена 25 мая.

Новых разрешений американское ведомство не публиковало.