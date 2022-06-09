Зеленский поссорился со своей армией, а девушку убили и замуровали в бетон: Главное на утро 9 июня

Разногласия Зеленского и ВСУ, неадекватная автоледи с бутылкой в Казани и девушка, замурованная в бутон – чем еще запомнился минувший день. Подробнее – в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

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ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий и Петр.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Сегодня свой день рождения празднует актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп. Он стал особенно популярным после участия в фильмах Тима Бертона и в трилогии «Пираты Карибского моря», где он сыграл главную роль Джека Воробья.

Фото: Pinterest

Депп родился 9 июня 1963 года в семье инженера и официантки. В возрасте 15 лет Джонни очень сильно был увлечен музыкой и с группой «Детки» выступал в ночных клубах Флориды. В 1983 году Депп женился на гримерше Лори Алисон, которая познакомила его с Николасом Кейджем. С этого времени и началась кинокарьера Джонни.

Его дебютом в кино стал фильм «Кошмар на улице Вязов», снятый в 1984 году. В 1999 году на экраны выходят сразу два очень удачных фильма с участием Деппа — «Девятые врата» и «Сонная лощина».

В новом тысячелетии Депп принял участие в картинах «Пока не наступит ночь» (2000), «Шоколад» (2000), «Кокаин» (2001), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), «Алиса в Стране чудес» (2010). В 2004 году за роль Капитана Джека Воробья в блокбастере «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины»» Джонни был номинирован на Оскар.

Среди его последних работ — роли в картинах: «Алиса в Зазеркалье» (2016), «Фантастические твари и где они обитают» (2016), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017), «Убийство в "Восточном экспрессе"» (2017), «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» (2018), «Город лжи» (2018) и др. Всего в фильмографии актера около 50 ролей.

У Джонни Деппа двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди (1999) и сын Джек Джон Кристофер III (2002). Их мама — французская певица и актриса Ванесса Паради, с которой актер познакомился в 1998 году.

Сегодня актер занимается реабилитацией своей карьеры после самого обсуждаемого скандала и судебного разбирательства с бывшей женой – актрисой Эмбер Херд. Сначала ее обвинения в домашнем насилии серьезно навредили работе Джонни: его снимали с ролей, сокращал с ним сцены. Однако, в результате, присяжные вынесли решение в пользу Деппа.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 9 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают мученицу Феодору, которая пострадала за веру во времена христианских гонений императора Диоклетиана.

Что нельзя делать

Не следует 9 июня доедать за своими детьми — тогда они вырастут слабохарактерными. В то же время запрещено заставлять их есть то, что им не хочется — пользы от этого не будет. Так считали предки.

Они же не советовали в этот четверг примерять чужие украшения, особенно те, что носятся постоянно (например, обручальные кольца). Все плохое заберешь, а хорошее отдашь, говорили прапрапрабабушки.