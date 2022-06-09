Следите за знаками: Глоба заявил, что три знака Зодиака получат с 10 июня подсказки судьбы

Вселенная всегда готова помочь нам улучшить свою жизнь, дать подсказки и знаки, которые помогут решить даже самые сложные проблемы. Часто решение - на поверхности. Советский и российский астролог Павел Глоба заявил, что с 10 июня 2022 года три знака Зодиака смогут рассчитывать на такие знаки и подсказки, и, если заметят их, то смогут быстро решить многие свои проблемы.

Телец

Тельцам стоит прислушаться к тому, что говорят вокруг: ответ на мучающий вопрос может быть в случайно услышанной фразе в транспорте, магазине. А вот то, что говорят вам близкие, пока не должно иметь значения, в их словах знака не ждите. С 10 июня Тельцы смогут получить шанс исправить финансовые проблемы, а в конце месяца смогут наладить и отношения с родными и друзьями.

Лев

Львам стоит обратить особое внимание на собственные сны. С 10 июня им могут начать сниться сюжеты, в которых будет прямой и точный ответ на вопрос, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации. Глоба советует Львам на всякий случай записывать сны, ведь ответ может быть на вопрос, который еще только возникнет в ближайшее время.

Скорпион

Представителям знака стоит довериться интуиции - она подскажет, что так, а что - нет. Доверяйте себе, не идите на сомнительные авантюры, не давайте согласия на действия, которые в той или иной степени вызывают недоверие и чувство опасности. С 10 июня астролог советует Скорпионам быть более откровенными с окружающими. В ответ на вашу правду вы сможете узнать правду, которая для вас важна.