Внебрачные дети умершего политика Жириновского впервые рассказали об отце

Внебрачные дети российского политика Владимира Жириновского впервые решились на довольно откровенное интервью после смерти отца. Подробностями они поделились в одном из эфиров канала «Россия 1» с телеведущем Андреем Малаховым.

Основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер несколько месяцев назад, но до сих пор не ясно, кому достанется наследство - дома, квартиры, земельные участки и многое другое.

Внебрачные сын и дочь решили открыть завесу тайны и рассказать о Жириновском то, чего пока не знает общественность. Как отмечает пресс-служба канала, они образ политика раскроют с неожиданной стороны.

Жириновский не скрывал от публики своих незаконнорожденных детей и всегда открыто о них говорил, всегда поддерживал.

Интервью с внебрачными наследниками выйдет в эфир 17 июня в 21:20 на канале «Россия 1».