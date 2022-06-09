13-летняя девочка не выдержала и убила 45-летнего насильника после полугода издевательств

В Индии полицейские задержали 13-летнюю девочку, которая не вынесла издевательств и убила своего 45-летнего насильника. Об этом сообщает Hindustan Times.

Все случилось в штате Раджастан. Тело мужчины нашли родственники. Поначалу они подумали, что он умер сам, но потом было проведено вскрытие, показавшее, что мужчину задушили.

Полиции удалость выяснить, что убила мужчину 13-летняя девочка, соседка погибшего. Он шантажировал ее, принуждал к близости и насиловал сам, а также приводил к ней трех своих товарищей. Насилие длилось полгода.

В настоящий момент школьница находится в доме для несовершеннолетних.