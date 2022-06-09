Сотрудники детского дома не давали воспитанникам еды и запирали на ночь в туалете

Сотрудники Красногорского коррекционного детского дома в Свердловской области изощренно издевались над сиротами, лишая их еды и прогулок, а также запирая на ночь в туалете.

О чудовищных издевательствах сообщил один из сотрудников детдома, который обратился к юристам и сам попросил, чтобы все эти факты были преданы огласке.

Он также добавил, что один из воспитателей избавляется от очереди в учреждение, отправляя детей на психиатрическое лечение без оснований на то.

Юрист Сергей Барсуков отметил, что воспитанники, боясь насилия, убегают из детдома, а руководство умалчивает о сложившейся ситуации — об этом он написал в обращении на имя президента России Владимира Путина, генпрокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Юрист попросил провести проверку по факту издевательств и привлечь виновных к уголовному наказанию.