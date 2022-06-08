Волго-Вятский банк Сбербанка увеличил объемы выдачи образовательных кредитов почти вдвое

Волго-Вятский банк ПАО СберБанк готов к повышению спроса на образовательные кредиты в период поступления в вузы.

Программа «Кредит на образование с господдержкой» — это возможность для любого гражданина получить средства на обучение в российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию. Сбер сотрудничает с 633 вузами страны. Процентная ставка составляет 3%, остальные 15,26% – возмещает государство.

Если с января по апрель прошлого года жители девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка оформили 241 образовательный кредит на сумму более 50 млн рублей, то в начале 2022 года — 346 кредитов на 98 миллионов рублей. Таким образом, объемы выдачи образовательных кредитов по Волго-Вятскому банку Сбербанка выросли почти в два раза, а в количественном выражении – более чем на 40%. В целом за 2021 и четыре месяца текущего года Волго-Вятский Сбербанка почти 1,8 тыс кредитов на общую сумму почти в 400 млн рублей. Наиболее активно пользуются кредитами для получения образования жители Татарстана, Нижегородской области и Пермского края. В числе самых популярных специальностей — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин:

«Этим летом мы готовы помочь гражданам любого возраста и уровня доходов стать студентами. Для получения образовательного кредита с господдержкой не нужны справка о доходах, залог и поручители. Выплата основной суммы долга производится после окончания обучения. Все это позволяет как можно большему числу россиян получить качественное высшее образование в лучших вузах страны».

По условиям кредита можно получить деньги на оплату любого периода обучения, от одного семестра до всего курса бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Время учебы в вузе, а также еще девять месяцев после окончания обучения относятся ко льготному периоду. Требуется оплачивать только проценты. Основную сумму кредита молодой специалист клиент возвращает банку в течение следующих 15 лет.