Это будет опасно: в Татарстане синоптики опять пообещали сильный разрушительный ветер

В Татарстане синоптики продлили предупреждение о сильном ветре. Если ранее штормовое предупреждение длилось до утра 8 июня, то сейчас, в новом предупреждении говорится о том, что непогода может доставить немало проблем с 18:00 8 июня и до 18:00 9 июня. Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Таковы данные республиканского Гидрометцентра.

Завтра, 9 июня в Татарстане будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Максимальная ночная температура составит 13 градусов тепла, днем будет 17-22 градуса выше нуля.

Накануне, 7 июня штормовой ветер в Татарстане повалил 21 дерево, оставил без света 10 населенных пунктов и тысячи татарстанцев. В 6 районах произошло аварийное отключение света.