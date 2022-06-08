В Казани уважаемый вуз выгоняет из служебной квартиры своего же преподавателя с женой и ребенком

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) уже на протяжении двух лет пытается выгнать из комнаты в общежитии своего же преподавателя. Как сообщает 116.ru, Роман Куприянов получил эту комнату еще в 2015 году. Он проживает в ней с сыном и женой. Сейчас дело о выселении находится в Вахитовском районном суде Казани.

В 2020 году преподаватель начал получать уведомления с требованиями освободить 19-метровую комнату в общежитии. Преподаватель отказался покинуть жилплощадь. Выяснилось, что вуз предложил ему другое общежитие, но оно куда хуже нынешнего и вообще не соответствует санитарным нормам.

Интересно, что Роман Куприянов работает в КНИТУ аж с 2001 года, он является доцентом сразу двух кафедр: социальной работы, педагогики и психологии и инноватики в химической технологии. В вузе работает и его жена.

Выслушав доводы сторон, судья постановил отказать вузу в просьбе о принудительном выселении педагога.