Ночная смена: в Казани поймали мужчину, который по ночам обносил завод

Сотрудники отдела полиции "Восход" в Казани поймали мужчину, проникавшего по ночам на территорию завода и таскавшего оттуда детали из трансформаторных будок. Все украденное он сдавал в пункт приема металла.
Общий ущерб, нанесенный предприятию, составил около 185 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.
Личность ночного вора установили после комплекса оперативных мероприятий. Им оказался 43-летний казанец, ранее судимый. Он во всем признался.
Расследование уголовного дела продолжается.