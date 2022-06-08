Ночная смена: в Казани поймали мужчину, который по ночам обносил завод

Сотрудники отдела полиции "Восход" в Казани поймали мужчину, проникавшего по ночам на территорию завода и таскавшего оттуда детали из трансформаторных будок. Все украденное он сдавал в пункт приема металла.

Общий ущерб, нанесенный предприятию, составил около 185 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Личность ночного вора установили после комплекса оперативных мероприятий. Им оказался 43-летний казанец, ранее судимый. Он во всем признался.

Расследование уголовного дела продолжается.