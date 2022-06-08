Потекло темное: тела двух умерших мужчин нашли после того, как с потолка начала капать кровь

В Ленинградской области в квартире нашли тела двух мужчин только после того, как у соседей снизу с потолка закапала кровь.

Как сообщает издание 78.ru, в дежурную часть обратилась жительница дома. Она заявила, что ее сосед не появляется уже неделю, при этом из его квартиры вниз течет что-то черное.

Дверь у соседа никто не открыл. Специалисты вскрыли дверь и увидели страшное: в квартире лежали два гниющих мужских трупа.

Предварительно, следов насильственной смерти обнаружено не было. Один из мужчин оказался 29-летним хозяином жилья, второй - его товарищем. Также в квартире нашли использованные шприцы.