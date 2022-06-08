Руками надо зарабатывать: отец погибшего в Татарстане стритрейсера обратился к молодым гонщикам

Отец погибшего в минувшие выходные стритрейсера из Набережных Челнов обратился к молодежи и призвал отказаться от нелегальных гонок.

Смертельная авария, в которой машину молодого гонщика разорвало пополам, случилось в Челнах. После этого стритрейсеры обратились к властям с просьбой оборудовать для ночных гонок специальную площадку. В ГИБДД ответили, что такое не согласуют.

Сейчас отец погибшего молодого человека обратился к гонщикам и попросил их "притормозить".

"Деньги зарабатываете? Так руками зарабатывайте, а не на трассе жизнями людей. Хватит вам гонять. Посмотрите, сколько людей здесь, а сын мой лежит вон там вон", — обратился мужчина.