Дочери всего лишь 10 месяцев: на Украине погиб 29-летний военный из Татарстана

При участии в спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Мамадышского района республики Хайдар Афлятунов.

Молодой человек- уроженец села Новый Кумазан. Учился в Куюк-Ерыксинской школе. Принимал участие в соревнованиях по лёгкой атлетике.

После службы в армии принял решение подписать контракт с Министерством обороны России. Затем продлил его на пять лет, истекал срок очередного контракта в сентябре 2022 года.

У Хайдара остались молодая жена и дочка, которой всего лишь 10 месяцев. Похоронили военного в Ульяновске, где живет его супруга.