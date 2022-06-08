Штормовой ветер оставил без света тысячи татарстанцев, упало 21 дерево, пострадала женщина

Ураганный ветер оставил без электричества 10 населенных пунктов в Татарстане. По данным республиканского МЧС, без света остались три социально значимых объекта, 700 домов с населением около 3816 человек в семи муниципалитетах: в Нижнекамском, Заинском, Альметьевском, Зеленодольском, Менделеевском районах, в Тюлячинском районе и в Казани. На данный момент электроснабжение восстановлено.

От порывов ветра упало 21 дерево: 11 деревьев - в Казани, четыре - в Зеленодольском районе, два - в Чистопольском, по одному - в Бугульме, Высокогорском, Лаишевском и Спасском. Погибших нет, пострадала 60-летняя женщина. На ее иномарку в Высокогорском районе упало дерево.