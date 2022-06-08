Точно счастливчики: Глоба назвал два знака Зодиака, которые смогут исполнить мечту после 10 июня

Шанс исполнить заветную мечту рано или поздно появляется у каждого. Тут во многом удача зависит от того, как расположатся звезды для того или иного зодиакального представителя. Советский и российский астролог Павел Глоба заявил, что с 10 июня полоса везения наступит для двух знаков, и именно они смогут рассчитывать на исполнение мечты, если не упустят свой счастливый шанс.

Весы

Наступает время, когда Весы смогут честно сказать, что они действительно счастливчики. Все задуманное будет исполняться легко и быстро, на работе дела пойдут легко, с финансами все наладится. Начнут налаживаться и личные отношения, даже если казалось, что они сильно испорчены.

Чтобы Весам не упустить свой шанс после 10 июня, им следует перестать колебаться и сомневаться. Эта их типичная черта лишь помешает, когда нужно будет принять важное решение, причем довольно быстро. Астролог предупреждает, что период везения продлится только до 20-х чисел месяца. Поторопитесь.

Водолей

У Водолея наступает время получать заслуженное. Если человек отлично поработал, то с 10 июня он сможет смело отдохнуть. Деньги придут, и их вполне хватит, чтобы начать исполнять некое заветное давнее желание, считает Глоба.

Чтобы Водолей не упустил свой шанс, ему стоит хорошо подумать о том, чего был он хотел в первую очередь, и сосредоточить внимание и усилия именно на этом. Тогда все непременно получится, и Водолей почувствует себя счастливым.