Доктора в больнице отказались удалить клеща со спины 9-летнего мальчика

В Свердловской области разразился скандал: врачи в больнице отказались удалить клеща со спины 9-летнего мальчика, сообщает издание E1.ru.

Все случилось в Верхней Пышме. Мальчик был на тренировке, когда его укусил клещ. Отец доставил сына в ближайший травмпункт, чтобы удалить насекомое, но медики отказали.

"В травмпункте нам сказали, что этим не занимаются. И отправили в детскую поликлинику в регистратуру. Оттуда нас послали в детский приемный покой. Но и там тоже сказали, что мы не по адресу. Два часа мужа с ребенком гоняли туда-сюда. В итоге я позвонила в call-центр, там сказали, что обращаться надо в детскую поликлинику, где мы уже побывали. В итоге столько времени мой сын бегал по больницам с клещом в спине", — рассказала мама мальчика.

Когда клеща все же удалили, насекомое отправили в лабораторию на исследование. Оказалось, что он был инфицирован боррелиозом. Ребенку необходимо две недели принимать антибиотики для профилактики.