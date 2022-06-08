В МЧС Татарстана подсчитали разрушительные последствия ураганного ветра, есть пострадавшие

12 деревьев в Татарстане не выдержали разрушительного ураганного ветра. 8 из них упали в Казани, еще 4 - в районах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Татарстану.

Одно из деревьев обрушилось в Казани на автомобиль Toyota, в котором на пассажирском месте сидела 60-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу с разбитым носом и подозрением на сотрясение мозга.

Под Казанью, в селе Семиозëрка Высокогорского района деревом накрыло четыре машины и электрические провода. Отключения света удалось избежать, аварию оперативно устранили. Еще по одному дереву упало в Бугульме, Лаишевском и Спасском районах.