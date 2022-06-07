Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил

Вчера, 6 мая, случилось то, чего ждали последние месяца 2-3. Наконец-то в Татарстане отменили масочный режим. Республика стала одной из первых, кто ввел эти ограничения, и одной из последних, кто их снял. В проекте соответствующего документа отмечено, что масочный режим должен быть "приостановлен", так как в регионе заметно снизилась заболеваемость. Именно такая формулировка прозвучала от властей республики. Мол, если коронавирус вернется, маски вернутся также, не успеем и моргнуть? Или все-таки эти два года ограничений для казанцев позади?

Интересно, что еще неделю назад Роспотребнадзор РТ и не думал вводить какие-либо послабление, даже наоборот говорили, что необходимо тщательно соблюдать меры профилактики, так как осенний подъем заболеваемости точно будет, и его уровень зависит от уровня вакцинации и соблюдения индивидуальных мер безопасности.

Редакция Prokazan.ru решили узнать, что думают по этому поводу жители столицы республики Татарстан? Ждали ли они такого решения или уже свыклись с мыслью о новомодном аксессуаре последних двух лет?

Как мы помним, в Татарстане масочный режим ввели в апреле 2020 года. Тогда начался настоящий дефицит защитного средства, а без него нельзя было попасть никуда. Хочешь зайти в аптеку, чтобы купить маску, надо было найти сначала и надеть маску. За несоблюдение ограничительных мер штрафовали на каждом углу. Только спустя год люди привыкли к новой реальности и уже по инерции при входе в тот же магазин натягивали на лицо защитное средство.

Опросив людей на улице, стало понятно, что многие казанцы уже давно не носят маски, а новость, что это официально, стало для них хорошим сообщением. Дескать, не надо больше думать, что накажут или выпишут штраф.

“Отличная новость, потому что маски бесполезны. Их уже никто и так не носит”, - поделилась девушка.

“Лето без масок, просто красота”, - отметила жительница Казани.

“Честно говоря, у меня масочный режим закончился уже 3 месяца назад. Когда в Москве отменили, я и перестала носить”, - рассказала девушка.

“А он разве был? Я уже как пол года не ношу, как и большая часть населения города. Вон в автобусе давно никого не видел в маске”, - ответил мне на вопрос мужчина.

Некоторые жители Казани посчитали, что раз отменили, значит коронавирус отступил. Кто-то высказал сомнения в том, что отмена масочного режима это навсегда. Ведь казанцы подозревают, что уже с осени все вернут, и снова все заговорят о заболевании.

“Надолго ли? Пугает формулировка “приостановлен”. Значит с сентября начнется снова, и скажут, что мы приостанавливали же”, - подметила женщина.

“Раз отменили, значит так оно и надо. Говорят лучше на воздухе быть. Маски все равно не защищают. Я - пенсионерка, стараюсь меньше общаться, вон в магазин хожу, да с собакой гуляю”, - рассказала женщина.

“Возможно летом это правильно и актуально. Во -вторых, наш народ к дисциплине призвать ну крайне сложно. Не знаю, люди должны на собственных ошибках или на примере близких и родных понять, что предохраняться необходимо. Но сейчас лето, надеемся, что это несчастье отступит. Думаю это правильное решение. Все-таки между нашим великосветским брюжанием и отрицанием и действительной необходимостью есть такая тоненькая грань, поэтому не стоит сейчас все накалять. Пусть послабления будут на какое-то время. Может быть осенью и стоит вернуть”, - рассказала жительница Казани Светлана.

Действительно, после отмены ограничений и QR-кодов многие казанцы также перестали носить и маски. Уже на протяжении нескольких месяцев в автобусах, магазинах очень редко можно было встретить людей в маске. Такое чувство, что народ сам решил давно, что уже можно ходить без них, ведь стало безопасно.

"Это сколько денег надо вернуть"

Одной из первых, кто отменил масочный режим, была Москва. Так еще и в конце мая Собянин объявил о “ковидной амнистии”, которая уже с 1 июня вступила в силу. В общей сложности власти Москвы вернут или прекратят взыскание более 13,6 миллиардов рублей. А это значит, что люди и бизнесы, которые были оштрафованы за несоблюдение ограничений, смогут вернуть деньги. В Татарстане и других регионах такому же примеру не последовали.

"Если нам будет, что заявить по этому поводу, мы обязательно сообщим…Нет общего единого решения, что если один регион принял какое-то решение, что-то запретил, будет и Татарстан это запрещать",— сообщила пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова 25 мая.

Казанцы же были бы не против также вернуть деньги за штрафы, которые достигали до 30 тысяч рублей за нарушение.

“Хотелось бы. Однако это сколько денег надо вернуть. Возможно денег у региона нет, тогда объявили бы”, - отметил мужчина.

“Мне все равно, так как меня не штрафовали. С другой стороны, если бы был штраф, я бы возмутилась, почему в одном регионе люди вернут деньги, а мы нет. Жаль, что в Татарстане не ввели, наверное средств нет просто”, - отметила жительница Казани Мария.

Это лето станет для нас глотком свежего воздуха. Ограничений практически нет, QR-кодов нет, потеть от масок не надо. Однако, многие казанцы подозревают, что это послабление ненадолго. Мыл, людям дали отдохнуть, насладиться летом, которого практически не было на протяжении двух лет. Ждут ли нас в дальнейшем новые ограничение и новая волна коронавируса, узнаем скорее всего осенью.

Отметим, что полностью ограничения в Татарстане не сняты. Оперштаб РТ отдельно попросил людей из групп риска (возраст 60+, хронические заболевания, беременные) по-прежнему носить средства защиты в общественных местах. Антиковидные меры в республике описаны в постановлении кабмина РТ №208.