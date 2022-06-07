Женщину и больного ребенка, пропавших недавно, нашли мертвыми

Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

Следком по региону возбудил уголовное дело еще на стадии поисков, когда стало известно о пропаже женщины с ребенком, страдающим тяжелым заболеванием.

В полицию с заявлением о пропаже супруги и ребенка обратился 50-летний местный житель. По сведениям очевидцев, женщина и ее сын были замечены в районе близлежащего водоема. Там все обследовали водолазные группы.

Тела были обнаружены в реке.