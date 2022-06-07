Во время грозы молния угодила в родильное отделение больницы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил подробности о пожаре, случившемся ночью 7 июня в родильном отделении Шелеховской районной больницы. Вспыхнула кровля роддома. К счастью, никто из медиков или рожениц не пострадал.

"В этот момент в здании находились семь рожениц, семеро новорожденных и три беременных женщины. Всех эвакуировали в отделение гинекологии Шелеховского районной больницы. Их осмотрели медики.

К 3:00 местного времени возгорание было ликвидировано. Причину пожара выясняют специалисты, предположительно, оно произошло из-за удара молнии. Сейчас предстоит оценить степень ущерба. Нужно определить возможность дальнейшей эксплуатации", — пояснил глава региона Игорь Кобзев.