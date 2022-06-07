В Казани мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в многоквартирном доме

В Авиастроительном районе Казани мужчина госпитализирован после пожара в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Все случилось минувшей ночью в жилом доме на Лядова. Пожарные установили, что горели вещи в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Из дома до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В результате пострадал мужчина 1960 года рождения. С термическими ожогами тела 2-й степени (50% тела) и отравлением продуктами горения его госпитализировали в РКБ.