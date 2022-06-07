Певец Олег Абрамов (Radio Tapok) попал в смертельное ДТП

Российский певец Олег Абрамов, известный поклонникам под псевдонимом Radio Tapok, попал в ДТП со смертельным исходом под Москвой, сообщили "Известия".

В полицию о трагедии заявил сам певец. По его словам, Porsche, в котором он находился в качестве пассажира, съехал в кювет, после чего загорелся. В результате аварии погиб водитель иномарки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов создает эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года композиции публикуются в сервисе YouTube.

Radio Tapok стал популярным в интернете благодаря русским кавер-версиям песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.